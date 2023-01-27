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بالصور عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

27 يناير 2023 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
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أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن الآلاف من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وقبيل صلاة الجمعة اعتقلت قوات الاحتــلال شاباً بعد الاعتداء عليه بالضرب في منطقة باب الأسباط أحد أبواب الأقصى.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس #الجمعة

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