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قاسم: المقاومة ستبقى درع الشعب وسيفه في وجه عدوان الاحتلال

27 يناير 2023 . الساعة 10:07 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن المقاومة الباسلة في قطاع غزة تواصل القيام بواجبها بالدفاع عن شعبنا ومقدساتنا، وستبقى درع الشعب وسيفه.

وتوجه قاسم في تصريح صحفي، بالتحية لمجاهدي كتائب القسام الذين تصدوا للعدوان الإسرائيلي بالصواريخ المضادة للطيران والمضادات الأرضية التي أربكت جيش الاحتلال ومستوطنيه.

واعتبر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، امتدادا لجرائم الاحتلال ضد شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل.

وأكد على أن من حق شعبنا ومقاومته أن يقاتل بكل الأساليب رداً على عدوان الاحتلال واستمرار جرائمه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #المقاومة

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