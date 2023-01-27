الريال يحسم "الديربي" ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

تأهل فريق ريال مدريد إلى نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد مساء أمس الخميس بثلاثية لهدف في الدور ربع النهائي.

وتقدم أتلتيكو مدريد أولاً بهدف من توقيع المهاجم ألفارو موراتا في الدقيقة 19، وأدرك البديل البرازيلي رودريجو هدف التعادل للريال قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، لتمتد لشوطين إضافيين.

وشهدت الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول طرد مدافع الأتلتيكو ستيفان سافيتش لحصوله على بطاقتين صفراويين، وبعدها بخمس دقائق تمكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل الهدف الثاني للريال، ثم أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثالث بالدقيقة 120.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل بها ريال مدريد لنصف النهائي منذ موسم 2018 -2019، وتعود آخر مرة توّج بها الريال باللقب إلى 2013-2014.

وأكمل ريال مدريد أضلاع نصف النهائي، بعد أن سبقه كل من برشلونة، وأوساسونا، وأتلتيك بيلباو، علماً أنّ قرعة نصف النهائي ستجري يوم الإثنين المقبل.

المصدر / وكالات