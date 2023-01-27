طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على القطاع والمقاومة ترد

شنت طائرات الاحتلال الحربية فجر الجمعة 27 يناير 2023، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقعا للمقاومة في قطاع غزة.

ووفق مصار محلية، فإن طائرات حربية من نوع اف16 استهدف ب15 غارة موقع 104 التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي، وذلك بعد استهدافه بصاروخين من طائرات الاستطلاع.

وأحدث أصوات انفجارات كبيرة وتسبب بأضرار مادية في منازل المواطنين.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية موقع "قريش" التابع للمقاومة جنوب غزة بصاروخ من طائرات الاستطلاع وصاروخين من الطيران الحربي.

شاهد| الطيران الحربي الإسرائيلي يغير بصاروخين على موقع للمقاومة جنوب غزة pic.twitter.com/FgWCOvnRHJ — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 27, 2023

وأغارت طائرات الاحتلال أيضا في محيط نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق بيت حانون شمال القطاع.

وتصدت المقاومة لعدوان الاحتلال بإطلاق صليات من الرصاص صوب الطائرات المعادية في سماء القطاع كما أطلقت صاروخين "أرض جو" صوب الطائرات المغيرة في سماء خان يونس.

وفي عسكري لها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

وسمعت أصوات انفجارات كبيرة في الأجواء ناجمة عن صواريخ أطلقتها القبة الحديدية في محاولة لاعتراض صواريخ المقاومة.

وقال موقع حدشوت العبري، إن 8 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، ثلاثة منها صوب عسقلان، ثلاثة "أشكول"، 1 "شاعر نجف"، 1 "كفار عزة".

المصدر / فلسطين أون لاين