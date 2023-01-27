فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طائرات الاحتلال تستهدف مواقع عسكرية في قطاع غزة

أميركا تفرض عقوبات على فاغنر الروسية وأفراد وكيانات حول حرب أوكرانيا

" فلسطين " تُشارك بفريقين من غزة في بطولة غرب آسيا

مواجهات عنيفة بمناطق متفرقة في القدس المحتلة

أزمة جديدة تلوح بالأفق بين اتحاد كرة السلة وخدمات المغازي

كتيبة جنين تعرض مقتنيات استولت عليها لجيش الاحتلال

النمس يُطالب بفتح لجنة تحقيق

قوات الاحتلال تقتل لاعب وتدمر نادي رياضي

خدمات رفح يسعى للتعاقد مع أبو قرشين

طاقم حكام مباراة اتحاد بيت حانون والهلال

بالفيديو طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على القطاع والقسام يتصدى

27 يناير 2023 . الساعة 05:05 بتوقيت القدس
...
طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على القطاع والقسام يتصدى

شنت طائرات الاحتلال الحربية فجر الجمعة 27 يناير 2023، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقعا للمقاومة في قطاع غزة.

ووفق مصار محلية، فإن طائرات حربية من نوع اف16 استهدف ب15 غارة موقع 104 التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي، وذلك بعد استهدافه بصاروخين من طائرات الاستطلاع.

وأشار إلى أن القصف أحدث أصوات انفجارات كبيرة وتسبب بأضرار مادية في منازل المواطنين.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية موقع "قريش" التابع للمقاومة جنوب غزة بصاروخ من طائرات الاستطلاع وصاروخين من الطيران الحربي.

وأغار الاحتلال أيضا في محيط نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق بيت حانون شمال القطاع. فيما تصدت المقاومة لعدوان الاحتلال بإطلاق صليات من الرصاص صوب الطائرات المعادية في سماء القطاع كما أطلقت صاروخين "أرض جو" صوب الطائرات المغيرة في سماء خانيونس.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

وسمعت أصوات انفجارات كبيرة في الأجواء ناجمة عن صواريخ أطلقتها القبة الحديدية في محاولة لاعتراض صواريخ المقاومة. موقع حدشوت العبري، قال إن 8 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، ثلاثة منها صوب عسقلان، ثلاثة أشكول، 1 شاعر نجف، 1 كفار عزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاحتلال #الضفة #استهداف #جنين #قصف #عدوان #طيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة