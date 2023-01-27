أميركا تفرض عقوبات على فاغنر الروسية وأفراد وكيانات حول حرب أوكرانيا

فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان، أمس الخميس، عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية وأشخاص وكيانات مرتبطة بدعم الحرب الروسية - الأوكرانية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن الولايات المتحدة أضافت 5 كيانات وفردا واحدا مرتبطين بمجموعة فاغنر ورئيسها يفغيني بريغوزين، كما أدرجت 9 أفراد و14 كيانًا من الحكومة الروسية على صلة بالأشخاص الذين شملتهم العقوبات أو لكونهم جزءا من المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وأضافت الوزارة يختين وطائرة واحدة كممتلكات محظورة تشملها العقوبات الجديدة.

وتتصل العقوبات الأميركية بالهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في فبراير الماضي.

وتزامنا مع إعلان الخارجية الأميركية، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إجراءات "لتقليل قدرة الاتحاد الروسي على شن حرب ضد أوكرانيا"، حيث أعلن عن فرض عقوبات على 8 أفراد و16 كيانًا و4 طائرات روسية.

وأعلنت الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف "البنية التحتية التي تدعم العمليات القتالية في أوكرانيا"، بما في ذلك منتجو الأسلحة الروسية و"من يديرون المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا".

وأضافت الخزانة الأميركية أن إجراءات الخميس تشمل "تحديد الأشخاص الذين يدعمون الكيانات ذات الصلة بالدفاع الروسي".

المصدر / وكالات