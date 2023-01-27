" فلسطين " تُشارك بفريقين من غزة في بطولة غرب آسيا

غزة / مؤمن الكحلوت:

وافق اتحاد كرة الطائرة على المشاركة بفريقين في بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في الحادي والعشرين من فبراير القادم.

وسيمثل فلسطين في البطولة اللاعبين ( محمد القيشاوي، وطالب النجار، وإبراهيم قصيعة، ومحمد أبو عبيد)، على أن يتم تشكيل فريق من القيشاوي والنجار، وقصيعة وأبو عبيد بفريق أخر، على أن يقود المدرب عبد الرحمن طافش.

وستجرى مراسم سحب قرعة بعد وصول الفرق للدوحة، حسب أجندة اتحاد غرب آسيا.

وفي سياق منفصل، كشف اتحاد كرة الطائرة النقاب، عن موعد استحقاقات اللعبة للموسم الجديد 2022_2023.

وقال إيهاب كحيل عضو الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، أن قرعة بطولة النخبة التنشيطية لأندية الإحتراف الجزئي، ستقام الخميس القادم بمقر نادي الصداقة، على أن تنطلق البطولة في السابع من ذات الشهر.

وأكد كحيل أن مباراة السوبر بين الصداقة وخدمات جباليا ستجرى يوم الخامس من فبراير القادم بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة تمام السادسة مساء.

ويشارك في البطولة 6 أندية هي: ( الصداقة، خدمات جباليا، شباب جباليا، نماء الرياضي، اتحاد الشرطة، ونادي الكرامة).