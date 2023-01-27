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بالفيديو مواجهات عنيفة بمناطق متفرقة في القدس المحتلة

27 يناير 2023 . الساعة 01:53 بتوقيت القدس
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مواجهات عنيفة بمناطق متفرقة في القدس

اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان، مساء الخميس، في أحياء متفرقة بالقدس المحتلة، أعنفها في بلدة الرام أدت إلى استشهاد الشاب يوسف محيسن وإصابات بين صفوف الشبان.

وقال شهود عيان " إن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال في بلدة الرام أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع لقمع الشبان.

كما اندلعت مواجهات استمرت لعدة ساعات في مخيم شعفاط، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز بكثافة نحو السكان، ورد الشبان عليها برشق الحجارة وإطلاق المفرقعات.

وامتدت المواجهات إلى بلدة الطور وقرية العيسوية وبلدة سلوان، وأغلقت قوات الاحتلال حاجز مخيم شعفاط والمدخل الشمالي في بلدة عناتا.

في السياق، نظم مستوطنون مسيرة تقدمها المتطرف باروخ مارزيل، شتموا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ورددوا شعارات منها "بن غفير ضعيف أمام حماس ".

ومنعت شرطة الاحتلال المستوطنين من الوصول إلى باب العمود مساء الخميس، تزامنا مع تصدي العشرات من المقدسيين للمستوطنين في المكان.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيزرية أضرم خلالها الشبان النار ببرج عسكري.

وبالتزامن اندلعت مواجهات في بلدة صور باهر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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