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أزمة جديدة تلوح بالأفق بين اتحاد كرة السلة وخدمات المغازي

27 يناير 2023 . الساعة 01:46 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت :

يبدو أن اتحاد كرة السلة ونادي خدمات المغازي، سيدخلان في أزمة قانونية جديدة، بعد قيد الاتحاد للاعب ناشئ من المغازي على قيود أكاديمية تشامبيونز.

 

واتهم المغازي الاتحاد بقيد اللاعب زكريا أبوجياب على كشوفات أكاديمية تشامبيونز على الرغم أنه مسجل ضمن قيود ناشئي خدمات المغازي لهذا الموسم في الإتحاد خلال فترة التسجيل الرسمية التي انتهت في وقت سابق.

 

واتهم نادي المغازي الاتحاد بقيد اللاعب بعد انتهاء فترة القيد الرسمية، مشيرا إلى أن عملية تحرير اللاعبين التي أقرها الاتحاد لا تشمل اللاعبين الناشئين. 

 

وأكد المغازي أن قرار التحرير صدر بتاريخ التاسع من يناير، وبعدها بثلاثة أيام راسل الاتحاد خدمات المغازي للمشاركة في بطولة الناشئين.

 

وناشد نادي خدمات المغازي الفريق جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية، وعبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بوضع حد لتجاوزات اتحاد كرة السلة، بعد الأزمة الأخيرة التي أثارها باطلاق الموسم الرياضي دون الاعتراف بقرار المحكمة الرياضية، التي أقرت بطلان نتائج الموسم الماضي.

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#خدمات المغازي #اتحاد كرة السلة

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