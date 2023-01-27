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النمس يُطالب بفتح لجنة تحقيق

27 يناير 2023 . الساعة 01:40 بتوقيت القدس
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نادر النمس
غزة/ فلسطين أون لاين :

طالب نادر النمس مدرب فريق نادي خدمات المغازي، اتحاد كرة القدم بفتح لجنة تحقيق لطاقم حكام مباراة خدمات المغازي واتحاد دير البلح، التى فاز بها الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

وأكد النمس أن طاقم الحكم ارتكب أخطاء تحكيمية أثرت على مجريات اللقاء، وأثبتت اللقطات التلفزيونية ذلك.

واتهم النمس طاقم الحكام بالتعمد بظلم فريقه، كون أن الحالات كانت واضحة للجميع في الملعب، مستغربا من احتساب المخالفات لفريقه.

وكان عبد الرحيم بهجت الحكم الدولي السابق، ومحلل الحالات التحكيمية، قد أقر بوجود مخالفتين لصالح خدمات المغازي، حيث أن الحالة الأولى كان يجب على الحكم إشهار البطاقة الحمراء لحارس مرمى اتحاد دير البلح مع احتساب ركلة جزاء، بعد ضرب لاعب المغازي بقدمه أثناء اللعب.

وأوضح بهجت، أن الحالة الثانية كانت تستحق احتساب مخالفة خارج الصندوق بعد عرقلة لاعب خدمات المغازي،  لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

وتعتبر هذه المباراة شبه حاسمة، حيث رفع اتحاد دير البلح رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول، وبفارق نقطتين أمام خدمات المغازي الذي تراجع للمركز الثاني، بعدما توقف رصيده عند 26 نقطة.

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#خدمات المغازي #نادر النمس

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