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خدمات رفح يسعى للتعاقد مع أبو قرشين

27 يناير 2023 . الساعة 01:26 بتوقيت القدس
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اللاعب أبو قرشين يمين
رفح/ وائل الحلبي:

كشف مصدر موثوق عن وجود مفاوضات بين نادي خدمات رفح وناصر أبو قرشين العائد إلى غزة، بعد انتهاء ارتباطه بنادي شباب طامية المصري.


وأكد المصدر لـ:"فلسطين أون لاين" أن خدمات رفح زار أبو قرشين أمس الخميس لتهنئته بالسلامة، بالإضافة للحديث عن إمكانية انتقاله لصفوف خدمات رفح.


وأوضح المصدر أن اللاعب أطلع إدارة خدمات رفح على الأوراق التي تلزمه بالعودة لناديه الأم شباب رفح بعد الانتهاء من تجربته الاحترافية، مبينا أن اللاعب لا يملك ورقة الاستغناء الخاصة به رغم نهاية مشواره في الدوري المصري للدرجة الأولى.


ويدرس خدمات رفح العديد من الخيارات المطروحة على أمل الوصول إلى طريقة يتمكن فيها من التعاقد مع اللاعب.


ورحل أبو قرشين عن شباب رفح قبل موسم ونصف لينضم إلى فريق بور فؤاد المصري الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى بمصر، ومن لمركز شباب طامية في الصيف الماضي الذي ينشط بنفس الدرجة.

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#خدمات رفح #ناصر أبو قرشين

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