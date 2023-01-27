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طاقم حكام مباراة اتحاد بيت حانون والهلال

27 يناير 2023 . الساعة 01:22 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

كلفت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم الحكم الدولي محمد أبو شهلا، لقيادة مباراة اتحاد بيت حانون والهلال، في افتتاح مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويساعد أبو شهلا في قيادة اللقاء الحكمين الدولي محمد خطاب، وأحمد شبير، وبدر العطار حكما رابعا.

وعاد أبو شهلا إلى غزة أول من أمس، بعد اجتيازه الاختبارات التي أجراها في ماليزيا باشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليكون ضمن حكام النخبة العام القادم.

وتعتبر مباراة اتحاد بيت حانون والهلال الوحيدة التي ستقام في الدرجة الممتازة اليوم، ويتنافس كل منهما لتحسين نتائجه في المسابقة والتواجد في الأماكن الدافئة، حيث يحتل الهلال المركز السادس، بينما يتواجد اتحاد بيت حانون في المركز الثامن.

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#الهلال #أبو شهلا #اتحاد بيت حانون

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