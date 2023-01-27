صافرات الإنذار تدوي في عسقلان

انطلقت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن انطلاق صافرات الإنذار في عسقلان، عند الساعة الثانية عشر ليلا.

وقالت القناة 14 العبرية إن مقذوفتان صاروخيتان أطلقتا من غزة نحو عسقلان، زاعمة أن صواريخ القبة الحديدية تصدت لهما.

وأفاد شهود عيان عن سماع أصوات انفجارات شمال قطاع غزة.

ودانت دول عربية وأجنبية جرائم الاحتلال في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، يوم الخميس، وحذّرت من استمرار عدوان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ما قد يؤدّي إلى خروج الأوضاع عن السيطرة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت استشهاد 10 مواطنين بينهم مسنّة، وإصابة 20 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين صباح أمس الخميس.

رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، تأهبه خشية إطلاق صواريخ ردًا على مجزرة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة والتي راح ضحيتها 10 مواطنين.

وذكرت إذاعة "يديعوت أحرونوت" إن سلاج الجو قرر تعزيز منظومات الدفاع الجوي في المناطق المحيطة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه أعاد تموضع عدة بطاريات من القبة الحديدية بمناطق مختلفة قرب غزة، إستعدادًا لسيناريو إطلاق الصواريخ منها.

وبينت الإذاعة أن جيش الاحتلال عزز قواته في الضفة الغربية بمئات الجنود خشية خروج الأوضاع عن السيطرة.





المصدر / فلسطين أون لاين