العاروري يثمن قرار "فتح" وقف التنسيق الأمني ويطالب بتطبيقه

ثمن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري، بيان قيادة حركة فتح لا سيما وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي مطالبًا إياهم بضرورة تنفيذه.

وقال في لقناة الميادين، إن "معركتنا مع الاحتلال ليس عنوانها الثأر بل مقاومة شرعية محقة بكل المعايير وعلى كل المستويات وهي واجب ديني ووطني للدفاع عن أبناء شعبنا ومقدساتنا وهي قيمة عليا في منظومة القيم الإنسانية".

وأضاف العاروري: "نتقدم بالعزاء الحار لأمهات وآباء وزوجات وأبناء ورفاق الشهداء الأبرار الذين هم صفوة أبناء شعبنا ومصدر فخرنا وإلهامنا في مقاومة الاحتلال".

وأكد أن حماس كانت حاضرة وما زالت في مواجهة ومقاومة الاحتلال، و"نحن مع كل خطوة فيها خدمة لقضية شعبنا".

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وأشار العاروري أن الخطوط مفتوحة مع الكل الفلسطيني لمواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة، قائلا: "نحن مدركون لخطورة هذه الحكومة، وتركيبة مجتمع الاحتلال المتطرفة الخطيرة، وبقدر ما تشكل هذه الحكومة تهديدا فإنها تمثل فرصة أيضًا".

ودانت دول عربية وأجنبية جرائم الاحتلال في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، اليوم الخميس، وحذّرت من استمرار عدوان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ما قد يؤدّي إلى خروج الأوضاع عن السيطرة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت استشهاد 9 مواطنين بينهم مسنّة، وإصابة 20 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم الخميس.





المصدر / فلسطين أون لاين