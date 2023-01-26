القانوع: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه والمقاومة ستمتد لكل مناطق الضفة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. عبد اللطيف القانوع، إن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن جرائمه بحق شعبنا، مشددًا على أن مقاومة شعبنا ستمتد لكل مناطق الضفة المحتلة.

وقال القانوع مساء اليوم خلال فعالية منددة بالعدوان الإسرائيلي على جنين: "إن ما تمارسه حكومة الاحتلال الفاشية من جرائم ومجازر ستدفع ثمنه باهظاً، ومقاومة شعبنا ستمتد في كل مناطق الضفة الغربية لمواجهة الاحتلال والتصدي لعدوانه والرد على جرائمه".

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وأضاف: "مجزرة مخيم جنين تعكس العقلية الدموية التي تسير عليها حكومة المستوطنين المتطرفة، والتي تستهدف أقصانا وأسرانا، وترتكب الجرائم بحق شعبنا"، مؤكدا أن حالة الغضب التي تعتري شعبنا الفلسطيني جراء جرائم الاحتلال المتصاعدة ستنفجر ناراً وباروداً ضد جيشه المجرم وقطعان مستوطنيه.

وتوجه القانوع بالتحية لأهلنا الثائرين في جنين ورجال المقاومة الأبطال من مختلف الفصائل الذين تصدوا ببسالة للعدوان الصهيوني على جنين.

ودانت دول عربية وأجنبية جرائم الاحتلال في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، اليوم الخميس، وحذّرت من استمرار عدوان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ما قد يؤدّي إلى خروج الأوضاع عن السيطرة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت استشهاد 9 مواطنين بينهم مسنّة، وإصابة 20 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم الخميس.





المصدر / فلسطين أون لاين