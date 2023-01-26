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الهلال الأحمر: الاحتلال أعاق وصول الطواقم الطبية لمخيم جنين

26 يناير 2023 . الساعة 21:28 بتوقيت القدس
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أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال أعاقت وصول طواقمه الطبية إلى مخيم جنين خلال اقتحامه اليوم الخميس.

وذكر "الهلال" في بيان، أن الاحتلال أبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة عدم تحريك طواقم الإسعاف التابعة للجمعية إلا بتنسيق مسبق.

وأوضح "التنسيق لم يتم إلا بعد انقضاء ساعة على الاقتحام وبعد تزايد الإصابات وعلى مسؤولياتنا الخاصة، وقد تخلّل عملنا إطلاق نار تحذيري بجوار المركبات".

وارتقى 9 مواطنين في مخيم جنين برصاص قوات الاحتلال، وأصيب أكثر من عشرين آخرين، وفق وزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #الهلال الأحمر #مخيم جنين

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