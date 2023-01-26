الشعبية: مجزرة جنين لن تمر مرور الكرام

نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، شهداء جنين الذين ارتقوا في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الفاشي في مخيم جنين.

وأكدت الشعبية في بيان، مساء اليوم الخميس، أن هذه المجزرة لن تمر مرور الكرام، مشدّدة على أن جماهير شعبنا وفصائله وقواه المقاتلة ستُدفِع العدو ثمن جرائمه.

وأوضحت أن هذه الجرائم تدعو إلى اتخاذ مواقف حاسمة عدا عمّا أعلنته الرئاسة اليوم من وقفٍ للتنسيق الأمني والتوجّه إلى المؤسسات الدولية، إلى سحب الاعتراف بالكيان وإلغاء الاتفاقات الموقّعة معه.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت استشهاد 9 مواطنين بينهم مسنّة، وإصابة 20 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم الخميس.

المصدر / فلسطين أون لاين