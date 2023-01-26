مسيرات تعم المخيمات في لبنان دعماً لمخيم جنين

شهدت مخيمات فلسطينية في لبنان، مساء اليوم الخميس، سلسلة تظاهرات شعبية نصرةً لمدينة جنين ومخيمها، وتنديداً بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المخيم.

وشارك اللاجئون الفلسطينيون في المسيرات والوقفات الغاضبة، مؤكدين على وحدة الشعب الفلسطيني، واعتزازهم بنضال أهل مخيم جنين، وصمودهم، وحراكهم الثوري ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدوا أن ما أقدم عليه الاحتلال العنصري الفاشي، من ارتكاب مجزرة آثمة بحق أبناء شعبنا الآمنين، إنما يُجسّد جريمة حرب موصوفة، تضاف إلى مسلسل جرائم الحرب الممنهجة والمتواصلة، التي يرتكبها هذا الكيان الإرهابي بحق شعبنا.

وأشاروا إلى أن استمرار المجتمع الدولي في سكوته عن هذه الجرائم، وتلكؤه عن محاسبة الاحتلال عليها، يعكس تواطؤًا وشراكة في هذه الجريمة.

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ودعا المتظاهرون أبناء شعبنا على امتداد الأراضي المحتلة، إلى مجابهة الاحتلال الغاشم، والتصدي لمخططاته الاستعمارية، وإفشال محاولاته مصادرة حقوق الفلسطينيين وإلغاء وجودهم وتصفية قضيتهم، عبر تعزيز صمودهم في أرضهم وتمسكهم بثوابتهم، وإشعال ساحات المواجهة بتصعيد المقاومة بكافة أشكالها.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، استشهاد 10 مواطنين برصاص الاحتلال، بينهم سيدة مسنة، إضافة إلى إصابة أكثر من 20، منها أربعة خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

المصدر / فلسطين أون لاين