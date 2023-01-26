إدانات عربية ودولية لعدوان الاحتلال على مخيم جنين

دانت دول عربية وأجنبية جرائم الاحتلال في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، اليوم الخميس، وحذّرت من استمرار عدوان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ما قد يؤدّي إلى خروج الأوضاع عن السيطرة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت استشهاد 9 مواطنين بينهم مسنّة، وإصابة 20 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم الخميس.

وأعرب منسق الأمم المتحدة الخاص في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، عن الانزعاج والقلق لاستمرار "دوامة العنف" في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في تصريح مكتوب: "إنني منزعج وحزين بشدّة لاستمرار دوامة العنف في الضفة الغربية المحتلة. إن مقتل تسعة فلسطينيين اليوم، بينهم مسلّحون وامرأة، خلال عملية اعتقال إسرائيلية في جنين هو مثال صارخ آخر".

وأضاف: "منذ بداية هذا العام، ما زلنا نشهد مستويات عالية من العنف وغيرها من الاتجاهات السلبية التي ميّزت عام 2022. من الأهمية بمكان الحد من التوترات على الفور ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".

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قطر تدين

ودانت قطر بأشدِّ العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي على مخيم جنين، واعتبرته في بيان لها امتدادًا للعدوان والجرائم الشنيعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية في بيان، إن اطمئنان الاحتلال أكثر من أي وقت مضى للإفلات من العقاب، جعله يتمادى في عدوانه على الشعب الفلسطيني وجعله يرتكب المزيد من الجرائم، داعية لإلزامه بالقوانين الدولية.

الأردن يحذّر

وحذّر الأردن من أنَّ حملة التصعيد في المدن الفلسطينية، تنذر بتفجّر دوامة جديدة من العنف سيدفع الجميع ثمنها.

ودان متحدث وزارة الخارجية سنان المجالي في بيان "استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مخيم جنين ".

وقال: "إن العنف لن يولد إلا المزيد من العنف، وإن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدّد الأمن والاستقرار، ويقتل الأمل بالسلام العادل وبجدوى العملية السلمية".

وأكد المجالي "ضرورة وقف إسرائيل عملياتها العسكرية كافة، وجميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام".

مصر تدين

ودانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اقتحام "القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين حتى الآن ووقوع إصابات عديدة".

ودعت مصر "إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي تهدّد بخروج الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية عن السيطرة"، محذّرة من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

وجدّدت التأكيد على أن "استمرار مثل تلك الاعتداءات على الأرواح والممتلكات الفلسطينية، يزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطيني، ويقوض جميع الجهود التي تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعت "جميع الأطراف الدولية المُحبّة للسلام، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ السلام والأمن الدوليين، إلى القيام بمسؤولياتها لنزع فتيل العنف في الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات المتكرّرة على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين".

تركيا تعلّق

بدوره، طالب وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، حكومة الاحتلال بـ"التخلّي عن هذا النوع من الهجمات والاستفزازات"، مقدّمًا التعازي إلى أهالي الشهداء.

وقالت الخارجية في بيان لاحق: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء التوتر المتصاعد ووقوع خسائر بالأرواح في الضفة الغربية، وندين بشدّة هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل مدنيين".

وأضافت: "نكرّر دعوتنا للسلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة بشكل فعّال لمنع تصعيد التوترات في المنطقة، ونتمنى الرحمة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم في هذه الأحداث، ونعرب عن تعازينا للدولة الفلسطينية وشعبها".

عُمان تدين

كما أعربت سلطنة عُمان، عن إدانتها واستنكارها لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على المدن الفلسطينية، وآخرها العدوان الوحشي على مدينة جنين، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة أبرياء عزّل.

ودعت سلطنة عُمان، في بيان لوزارة الخارجية، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته نحو وقف التصعيد ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.

السعودية تستنكر

وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدَين، "لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة، ما أدّى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين".

وأكدت المملكة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، رفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشدّدةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

الكويت تحذّر

ودانت دولة الكويت "العدوان الوحشي الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة أبرياء".

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، اليوم الخميس، أن "هذا العدوان يعّد انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، داعية المجتمع الدولي إلى "التحرّك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وحذّرت من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد، محمّلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات المتكرّرة.

"التعاون الخليجي" يدعو للتدخل

كما دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين الذي أدّى إلى شهداء وجرحى على إثر هذه المجزرة البشعة.

وأكد موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ضد هذه الجريمة النكراء والمستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية لهم

البرلمان العربي يدين

ودان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي الدموي على مدينة جنين ومخيمها.

وحمّل البرلمان في بيان، حكومة اليمين الصهيونية المتطرّفة المسؤولية الكاملة عما يحدث، والذي يؤدّي إلى مزيد من التوتر والعنف، وتفجير الأوضاع في المنطقة.

وطالب، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظّمات حقوق الإنسان، والبرلمانات العربية والأوروبية بالتدخل الفوري لوقف ما يحدث في جنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وندّد البرلمان العربي في بيانه، بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، خاصة منذ تولّي حكومة نتنياهو الحكم، معتبرًا أن عدم محاسبة الاحتلال هو ما شجّعه على ارتكاب المزيد من الجرائم، في تحدٍ سافر للقانون الدولي والشرعية الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين