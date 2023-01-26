تحديد أماكن دخول الجماهير وترتيبات قمة شباب رفح والشجاعية

غزة/ فلسطين أون لاين:

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن كافة الترتيبات الخاصة بمباراة شباب رفح والشجاعية، والتي تجمع الفريقين على ملعب رفح يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة.

وجاءت الترتيبات بناءً على اجتماع مع ناديي شباب رفح والشجاعية بحضور قيادة الشرطة.

وستكون الترتيبات على النحو التالي:

▪️ الباصات التي ستنقل جماهير الشجاعية سيكون لها مكان محدد في الدخول والخروج والانتظار، حسب تعليمات الأمن وخطة تضعها قوات التدخل وحفظ النظام حفاظاً على حمايتها وحماية الجماهير.

▪️ سيكون المدرج الجنوبي كاملاً لجماهير شباب رفح، مع طلب التركيز وتعزيز الأمن على المدرج الجنوبي الشرقي.

▪️ جماهير الشجاعية ستكون على المدرج الشمالي، الذي يحتوي على ثلاث قواطع، وسيكون القاطع الغربي والوسط لجماهير الشجاعية، مع امكانية وجود جماهير شباب رفح في القاطع الشرقي حسب رؤية الشرطة والأمن وهذا لن يكون إلا في حالة عدم امتلاء المدرج كاملاً من جماهير الشجاعية.

▪️ دخول جمهور الشجاعية من البوابة الشمالية من جانب موقع الشرطة والتدخل باتجاه الغرب.

▪️ مكان الصحفيين المصورين داخل الملعب والمحررين على المقصورة الرئيسية.

▪️ اتفاق مشترك على محاولة نبذ الشتائم من قبل الجماهير وصولا لأفضل أجواء ممكنة حتى نهاية المباراة