حماس تزفُّ شهداء جنين وتؤكد أنَّ الرد على المجزرة قادم

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهداء جنين الذين ارتقوا بنيران قوات الاحتلال خلال اجتياح المدينة ومخيمها اليوم، والشهيد يوسف محيسن الذي ارتقى متأثّرًا برصاص الاحتلال خلال المواجهات بمنطقة الرام في القدس المحتلة.

وأكدت حركة حماس في بيان النعي، مساء اليوم الخميس، أنّ الردَّ على هذه المجزرة قادم بما يوازي حجم الجريمة، وأنّ الاحتلال إذ يكشّر عن أنيابه ويصعّد وتيرة إجرامه بحقّ أهلنا في جنين فإنه يجرّ نفسه نحو المواجهة والخيبة والهزيمة.

وقالت حماس، إنه "ليس للاحتلال أمام هذا العدوان إلا الرصاص والعبوات المتفجّرة وإسقاط طائراته واستهداف جنوده وتدمير آلياته، وقد رأى صباح هذا اليوم جزءًا من بأس مقاومتنا الموحَّدة".

وبعثت بالتحية المعطرة بعبق دماء الشهداء الطاهرة إلى الأهل الصامدين في جنين ومخيمها، وفي عموم أرضنا المحتلة، والتحيّة لمقاومينا الأبطال الذين يدافعون عن حياض شعبنا ويتصدّون بكل بسالة لهمجية الاحتلال.

وجدّدت حماس تأكيد مضيّها في خيار المقاومة لصدِّ العدوان والدفاع عن أهلنا وأرضنا، وتلبية نداء المقدّسات وتحقيق وصية الشهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين