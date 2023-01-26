فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحديد أماكن دخول الجماهير وترتيبات قمة شباب رفح والشجاعية

وقفات غاضبة في القطاع تنديدًا بعدوان الاحتلال على جنين

حماس تزفُّ شهداء جنين وتؤكد أنَّ الرد على المجزرة قادم

شهيدٌ في القدس وإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

جماهير شعبنا تشيّع جثامين شهداء جنين

الأوقاف: فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج لهذا العام

الفصائل بغزة: جريمة جنين لن تمر دون ردٍّ مؤلم

النخالة: العدوان على شعبنا في جنين لن يوقف المقاومة

حزب الله يشيد بالتصدّي البطولي لأبناء مخيم جنين: المقاومون يكتبون فجر ‏انتصار فلسطين

الجهاد الإسلامي: دماء الشهداء وقود لتصاعد المقاومة

حماس تزفُّ شهداء جنين وتؤكد أنَّ الرد على المجزرة قادم

26 يناير 2023 . الساعة 18:55 بتوقيت القدس
...

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهداء جنين الذين ارتقوا بنيران قوات الاحتلال خلال اجتياح المدينة ومخيمها اليوم، والشهيد يوسف محيسن الذي ارتقى متأثّرًا برصاص الاحتلال خلال المواجهات بمنطقة الرام في القدس المحتلة.

وأكدت حركة حماس في بيان النعي، مساء اليوم الخميس، أنّ الردَّ على هذه المجزرة قادم بما يوازي حجم الجريمة، وأنّ الاحتلال إذ يكشّر عن أنيابه ويصعّد وتيرة إجرامه بحقّ أهلنا في جنين فإنه يجرّ نفسه نحو المواجهة والخيبة والهزيمة.

وقالت حماس، إنه "ليس للاحتلال أمام هذا العدوان إلا الرصاص والعبوات المتفجّرة وإسقاط طائراته واستهداف جنوده وتدمير آلياته، وقد رأى صباح هذا اليوم جزءًا من بأس مقاومتنا الموحَّدة".

وبعثت بالتحية المعطرة بعبق دماء الشهداء الطاهرة إلى الأهل الصامدين في جنين ومخيمها، وفي عموم أرضنا المحتلة، والتحيّة لمقاومينا الأبطال الذين يدافعون عن حياض شعبنا ويتصدّون بكل بسالة لهمجية الاحتلال.

وجدّدت حماس تأكيد مضيّها في خيار المقاومة لصدِّ العدوان والدفاع عن أهلنا وأرضنا، وتلبية نداء المقدّسات وتحقيق وصية الشهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #المقاومة #مخيم جنين #مجزرة جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة