شهيدٌ في القدس وإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

استُشهد شاب مساء اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال في منطقة الرام بالقدس، وأصيب عدد آخر من الشبان خلال مواجهات اندلعت في نقاط عدّة من الضفة الغربية المحتلة، على إثر مسيرات غاضبة خرجت تنديدًا بمجزرة مخيم جنين التي ارتقي فيها 9 شهداء.

وقالت وزارة الصحة، إن "الشاب يوسف محيسن 22 عاماً استُشهد متأثّراً بجروحه الخطرة في مجمع فلسطين الطبي برام الله من جرّاء إطلاق الاحتلال النار عليه في الرام بمحافظة القدس المحتلة".

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى 10 شهداء، ومجمل الشهداء منذ بداية العام إلى 30 شهيداً، وفق وزارة الصحة.

وخرجت مسيرات ومظاهرات في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، صوب محاور التماس مع الاحتلال، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، تخلّلها إطلاق جنود الاحتلال الرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاههم.

وذكرت وزارة الصحة أن "هناك ثلاث إصابات أخرى، بالرصاص الحي، من جرّاء المواجهات عند حاجز مستوطنة بيت إيل، شمال شرق البيرة (وسط)، وأصيب بجانبهم مسعف بعيار مطاطي".

وذكرت مصادر محلية أن "شابين أصيبا بالرصاص المطاطي المعدني، خلال مواجهات اندلعت في بلدة عزون، شرق قلقيلية شمال الضفة".

وأشارت المصادر أن "شابًّا أصيب برصاص الاحتلال، خلال مواجهات قرب المقبرة الإسلامية في مخيم عايدة، شمال بيت لحم جنوب الضفة".

وفي أريحا أصيب شابَّان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مساءً قرب مدخل المدينة الشمالي.

كما اندلعت مواجهات قرب مدخل أريحا الجنوبي بالقرب من مخيم عقبة جبر، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا تنديدًا بمجزرة الاحتلال في جنين.

وأصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز حوارة، جنوب نابلس

وأكدت مصادر صحفية أن "مناطق أخرى بالضفة تشهد مواجهات، تسبّبت بإصابة العديد من الشبَّان بالاختناق، بفعل إلقاء الاحتلال قنابل الغاز".

المصدر / فلسطين أون لاين