الجهاد الإسلامي: دماء الشهداء وقود لتصاعد المقاومة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، شهداء جنين الذين ارتقوا إثر عدوان الاحتلال على مخيم جنين صباح اليوم، وأكدت أن دماء الشهداء ستظل وقودا لانتفاضة لا تتوقف حتى تحرير أرضنا.

وقالت الحركة في بيان مساء اليوم الخميس :"إنَّنا إذ نزفّ كوكبة الشهداء الأبطال، لنؤكد أنَّ جريمة العدوان والقتل التي ينتهجها العدو ضدّ مجاهدينا وأبناء شعبنا ستزيدنا قوّة وإصراراً على استمرار انتفاضة الاشتباك في كل السَّاحات وإشعال لهيب الثأر حتى تحقيق الانتصار الحتمي على الاحتلال المجرم".

وأضافت:" إن هذه الجريمة الجديدة التي ارتقى خلالها الشهداء، وأصيب العشرات، ودمرت البيوت والمنشآت، تعبير عن رغبة الحكومة الفاشية، لن تمرّ دون حساب، وإنّ مقاومينا سيردّون على جريمته النكراء، ليعلم العدو أنّ إرهابه سيرتدّ عليه ناراً وجحيماً.

وحيت الجهاد، مقاومي شعبنا الذين تصدوا بكل قوة وعزيمة، وجددوا مسيرة "ملحمة جنين"، وأوقعوا الإصابات المباشرة في صفوف العدو، وأثبتوا أنهم خط الدفاع الأول عن أهلنا، وندعو إلى تصعيد المقاومة وتوحيد الجبهات في وجه المحتل.

وتقدمت بالتعازي لعوائل الشهداء ولأهالي جنين، وشددت على "أن دماءهم الزكية ستظل وقوداً لانتفاضة مباركة لا تتوقف حتى تحرير أرضنا، ونسأل الله الشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين".

المصدر / فلسطين أون لاين