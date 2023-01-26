الأوقاف: فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج لهذا العام

أعلنت لجنة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج لهذا العام، بدءا من يوم الأحد المقبل.

ودعا مدير عام الحج والعمرة بالوزارة عادل الصوالحة، الراغبين بأداء الفريضة لهذا العام، للتوجه لإحدى شركات الحج والعمرة المعتمدة لتقديم الطلب.

وأوضح الصوالحة في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية، اليوم الخميس، أن على المقبولة أسمائهم دفع مبلغ 1500 دينار أردني مسبقا ليتم إدراجهم في قرعة الحج، وذلك لتقليل الأعداد الكبيرة، وإرفاق المقتدرين فعليا على أداء الفريضة ضمن القرعة.

وأشار إلى أن شروط تقديم الطلب أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية يبلغ 18 عاما فما فوق، ويحمل هوية فلسطينية لم يتجاوز تاريخ إصدارها أكثر من 10 سنوات، وأن يكون لائقا جسديا.

وتشترط لجنة الحج لهذا العام، ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبلُ مسبقا، وذلك في إطار منح الفرصة لآخرين، خصوصا في ظل الأعداد الكبيرة الراغبة في أداء الفريضة.

وبيّن الصوالحة أن هناك 525 حاجا وحاجة، تم حرمانهم العام الماضي من أداء الفريضة نظرا لقرار المملكة العربية السعودية بمنع من هم فوق 65 عاما من أداء الفريضة في ظل إجراءات مواجهة كورونا في حينه.

وأكد أن هؤلاء الحجاج يعتبروا مقبولين لأداء الفريضة لهذا العام، فيما سيتم إجراء القرعة على الأعداد المتبقية لباقي المحافظات حسب النسبة الممنوحة لكل محافظة.

المصدر / فلسطين أون لاين