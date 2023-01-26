حزب الله يشيد بالتصدّي البطولي لأبناء مخيم جنين: المقاومون يكتبون فجر ‏انتصار فلسطين

أشاد حزب الله بالتصدّي البطولي لأبناء مخيم جنين وفصائل المقاومة الفلسطينية ‏في مواجهة آلة الإرهاب الصهيوني، وإفشالهم لأهداف العدو وإجباره على ‏الاندحار بعد ساعات من المواجهات.

وعبّر الحزب اللبناني في بيان صحفي أصدره مساء اليوم الخميس عن اعتزازه بتصدّي المقاومين، قائلاً "يشدّ حزب الله على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر ‏انتصار فلسطين القريب، ويُعرب عن تضامنه الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين في مواجهة ‏الاحتلال وإجرامه".‏

ودان العدوان الصهيوني على مخيم جنين، واستنكر بشدّة الممارسات الإرهابية لقوات الاحتلال، والتي شملت اقتحام المستشفيات واعتداء الاحتلال على ‏الجرحى بطريقة وحشية تُخالف كل القوانين الأخلاقية والإنسانية. ‏

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وتقدّم حزب الله "من الشعب الفلسطيني بأحرّ التعازي والمواساة، سائلًا الله تعالى ‏الرحمّة للشهداء، وللجرحى الشفاء العاجل، وللمقاومين النصر والعزّة".‏

المصدر / فلسطين أون لاين