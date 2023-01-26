الصحة: معظم الإصابات في جنين كانت في الرأس والصدر

أكدت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، أن معظم الإصابات التي وصلت المستشفيات اليوم من مخيم جنين كانت في الرأس والصدر.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي:" إن معظم الإصابات التي وصلت المستشفيات اليوم من مخيم جنين كانت في الرأس والصدر، ما يعني أن إطلاق النار على الأهالي كان بقصد القتل".

وأشارت إلى أن عدوان الاحتلال أسفر عن ارتقاء 9 شهداء، وعشرات الإصابات بينها 4 في حالة الخطر.

والشهداء هم: صائب ازريقي من مدينة جنين، وعز الدين صلاحات، وعبد الله الغول، ووسيم جعص، والمسنة ماجدة عبيد من مخيم جنين، ومعتصم أبو الحسن من اليامون، ومحمد محمود صبح، والشقيقان محمد ونور سامي غنيم من برقين.

ومنذ بداية العام الجاري ارتقى 29 شهيداً برصاص الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين