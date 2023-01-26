النخالة: العدوان على شعبنا في جنين لن يوقف المقاومة

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، أن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في جنين والضفة الباسلة لن يوقف المقاومة.

وقال النخالة في بيان صحفي، صدر عنه عصر اليوم الخميس، "هذا يوم من أيام الجهاد ويوم من أيام الشعب الفلسطيني الذي لم يتوقف عن القتال والمقاومة، والشهداء اليوم يتقدمون الصفوف ويصنعون ملامح مستقبلنا بوحدتهم ودمائهم وقتالهم".

وأضاف:" لن ننكسر ولن نتراجع رغم الألم، وستبقى راياتنا مرفوعة وبنادقنا حاضرة للقتال والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأهدافه المقدسة بإذن الله".

وشدد النخالة على أن مقاتلي شعبنا الشجعان سيبقون في الميدان وسيبقون في حالة اشتباك مستمر مع العدو .

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وارتقى تسعة شهداء وأصيب ما يزيد عن عشرين أخرين بينهم حالات خطيرة، جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين