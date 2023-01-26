الفصائل بغزة: جريمة جنين لن تمر دون ردٍّ مؤلم

أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، الحداد العام ودعت إلى حشودات في محافظات القطاع بعد صلاة مغرب اليوم، ردا على مجزرة جنين، مؤكدة أنها "لن تمر دون رد مؤلم على الاحتلال".

وأدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين، والتي ارتقى فيها تسعة شهداء في مذبحة متعمدة تستهدف الفلسطيني دون سبب وحتى دون تبرير.

وأكدت لجنة المتابعة في بيان صحفي، أن هذه الجريمة لن تمر دون رد مؤلم على الاحتلال، وأن شعبنا لن يسمح للاحتلال بالتغول على شعبنا والاستفراد بمناطقنا الفلسطينية منطقة تلو الأخرى.

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وشددت القوى على أن شعبنا موحدٌ في مواجهة الاحتلال بكل قواه وفي كافة أماكن وجوده.

واعتبرت أن "مجزرة جنين جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الفاشي المستمرة والتي ذهب ضحيتها ٢٩ شهيداً منذ بداية عام ٢٠٢٣".

وتابعت القوى إن مجزرة جنين "هي تعبير عن استمرار جريمة القتل والإعدام الممنهج ضد أبناء شعبنا وزيادة وتيرته وتشكل وصمة عار على جبين الاحتلال وحلفائه والصامتين عليه في العالم أجمع".

وطالبت القوى الوطنية والإسلامية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب من جنود وقادة عسكريين ومسؤولين سياسيين.

وأهابت بجماهير شعبنا في كافة محافظات القطاع إلى الاحتشاد الشعبي بعد صلاة المغرب اليوم في كافة المحافظات رفضاً الجريمة ودعما لأبناء شعبنا في جنين خاصة والضفة الغربية عامة .

المصدر / فلسطين أون لاين