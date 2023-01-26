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مطلوب مشرفات عمل ميداني للعمل مع مركز القطان الثقافي

26 يناير 2023 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مركز القطان الثقافي-غزة يعلن فيه عن رغبته بتوظيف مشرفات عمل ميداني في رياض الأطفال، ضمن مشروع "برامج رعاية وتنمية الطفولة المبكرة الشاملة وذات الجودة للأطفال الأكثر تهميشاً في المناطق الفلسطينية المحتلة"، وبتمويل من مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية.

 - وفيما يلي تفاصيل هذه الوظيفة:

 - المسمى الوظيفي :  مشرفات عمل ميداني في رياض الأطفال

- طبيعة العقد: عقد محدد المدة

- مدة التعاقد: 7 شهور

 

المهام المطلوبة:

- متابعة المربيات اللواتي تلقين التدريب وتقديم الدعم اللازم لهن.

- تنفيذ تدريب فردي أو جماعي داخل الروضة للمربيات.

- متابعة تنفيذ لقاءات الأهالي.

- تنفيذ أنشطة دعم نفسي مع الأطفال كنموذج للمربيات.

- تقديم تغذية راجعة لمؤسسة عبد المحسن القطَّان حول سير عمل الروضة.

- تقديم التقارير اللازمة.

- القيام بأية مهام ومسؤوليات إضافية أخرى تتطلبها طبيعة العمل.

 

المؤهلات المطلوبة:

- الشهادة الجامعية الأولى في تخصص التربية، أو علم النفس.

- خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال الإشراف الميداني في الطفولة المبكرة.

- القدرة على الاتصال والتواصل.

- القدرة على العمل ضمن فريق.

- القدرة على العمل تحت الضغط والالتزام بالمواعيد.

- طبيعة العمل تتطلب مرونة في أوقات الدوام.

آلية التقديم:

- للتسجيل للوظيفة يرجى تعبئة الطلب من خلال الضغط ( هنا )

- مع العلم أن المؤسسة ستقوم فقط بالتواصل مع المرشحين الذين يتم اختيارهم للمقابلة.

- آخر موعد للتقديم: يوم الخميس 02/02/2023.

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