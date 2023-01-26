جماهير شعبنا تشيّع جثامين شهداء جنين

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الخميس، جثامين 9 شهداء من جنين ومخيمها، وسط دعوات لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني والمستوطنين.

وحمل المشيّعون جثامين الشهداء من أمام مستشفى جنين الحكومي في جنازة شارك فيها عشرات الآلاف، ووصل المشيّعون إلى منازل ذوي الشهداء في عدّة مناطق من جنين، حيث ألقى الأهالي نظرة الوداع على الشهداء.

اقرأ أيضًا: مخيم جنين.. 9 شهداء و عدد من الإصابات برصاص الاحتلال

وردّد المشيّعون هتافات تمجّد الشهداء وأعمال المقاومة، وأخرى تدعو لمواصلة المقاومة ردًا على عدوان الاحتلال المتصاعد في جنين وعموم الأراضي الفلسطينية.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة دموية في جنين ومخيمها، وأعلنت وزارة الصحة، أن حصيلة العدوان، 9 شهداء بينهم سيدة مسنّة، و20 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة.

والشهداء هم: صائب ازريقي (24 عامًا) من مدينة جنين، وعز الدين صلاحات (26 عامًا)، وعبد الله الغول، ووسيم جعص، والمسنّة ماجدة عبيد من مخيم جنين، ومعتصم أبو الحسن من اليامون، ومحمد محمود صبح، والشقيقان محمد ونور سامي غنيم من برقين.







المصدر / فلسطين أون لاين