خريشة: المقاومة بالضفة تشتد قوتها وحاضنتها الشعبية في ازدياد

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، أن الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة الغربية تزداد يومًا بعد يوم.

وقال خريشة في بيان صحفي، اليوم الخميس: إن "المقاومة تزداد شراسة وقوة كلما ازداد توغل الاحتلال، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتغول في كل الأراضي الفلسطينية وتحديدا في مخيم جنين".

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وأضاف: إن "الاحتلال حين يدخل أي مخيم أو مدينة يواجه مقاومة ومواجهة عنيفة، ويصعد من هجماته لفرض واقع جديد في الساحة الفلسطينية".

وعدَّ "استخدام الاحتلال الشاحنات والمركبات لاقتحام المدن هو وصمة عار للاحتلال الذي يدعي أنه جيش لا يقهر"، داعياً إلى ضرورة وجود غطاء سياسي للمقاومين في الضفة، لافتا إلى أن القيادة المتنفذة في السلطة لا تريد أن ترى المشهد بعين الفلسطيني.

وأردف: "السلطة لا تحرك ساكنا تجاه الممارسات الإجرامية بالضفة، وهي معزولة عن الشارع الفلسطيني المقاوم الذي يواجه المحتل".

يشار إلى أن حصيلة العدوان المتواصل على جنين منذ الصباح بلغت تسعة شهداء بينهم مسنة، إلى جانب إصابات بينها حالات خطيرة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مقاوميها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة صهيونية في مخيم جنين.

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وأشارت الكتائب في بيان مقتضب، إلى أنها استهدفت قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة، منوهة إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات بشراسة من نقطة صفر، إلى جانب مقاتلين من السرايا وكتائب شهداء الأقصى.

وأسقط مقاومون فلسطينيون في مخيم جنين طائرة استطلاع من نوع "دورون" تابعة لجيش الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين