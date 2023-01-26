وظيفة شاغرة في جمعية نوى للثقافة والفنون

جمعية نوى للثقافة والفنون مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2014، في مدينة دير البلح عن طريق مجموعة من الشباب والشابات المتعلمين/ات والملتزمين/ات تجاه تمكين دير البلح ثقافياً وفنياً وتعليمياً للأطفال وعائلاتهم والشباب والمهتمين/ات.

وصل إعلان توظيف صادر عن الجمعية تعلن فيه عن حاجتها لشغل الوظيفة التالية:

- المسمى الوظيفي: مسؤول/ة الشؤون المالية .

- العدد عدد (1) .

- دوام كلي.

- المكان : مقر جمعية نوى للثقافة والفنون.

- مدة التوظيف تبدأ من (فبراير 2023 وحتى نهاية ديسمبر2023)، قابل للتمديد.

المسؤوليات الرئيسية:

- التخطيط والتنظيم للشؤون المالية والمحاسبة بما في ذلك التحليل المالي للبيانات وإعداد الكشوفات المحاسبية الخاصة بالنفقات والواردات المالية وإعداد الموازنات السنوية.

- المشاركة في إعداد خطط النوى الاستراتيجية، السنوية وموازناتها.

- المشاركة إعداد الخطط التشغيلية الخاصة بالمشاريع وموازناتها.

- القيام بمتابعة عمليات القبض والصرف وسلامة تطبيق النظام المالي.

- المشاركة في تطوير السياسات والأدلة المالية الخاصة بالنوى.

- المشاركة في إعداد التقارير والموازنات المالية التشغيلية.

- الإشراف والتأكد من إتمام جميع إجراءات دفع الضرائب والتأمينات

- إدارة عملية تخصيص الأموال.

- المشاركة في عمليات التسوية البنكية، وإصدار الشكات وتجهيز الدفعات للموردين

- تسهيل عملية تدقيق الحسابات من قبل المدقق الخارجي والداخلي.

- المشاركة كشوفات الرواتب والسلف وكشوفات العلاوات والمكافئات والحوافز لإقرارها من مدير/ة الدائرة.

المؤهلات الأكاديمية والخبرة المطلوبة:

- الحد الأدنى للمؤهل: درجة البكالوريوس في مجال المحاسبة بالغة الانجليزية، وخبرة عملية لا تقل عن6 سنوات في مجال إدارة العمليات والحسابات في مؤسسات المجتمع المدني.

- الحد الأعلى للمؤهل: درجة الماجستير في مجال المحاسبة باللغة الانجليزية، وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال إدارة العمليات والحسابات في مؤسسات المجتمع المدني.

المهارات المطلوبة:

- التنسيق والعمل ضمن الفريق.

- مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

- الاتصال والتواصل.

- إتقان اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

- إتقان كتابة المشاريع وإعداد وكتابة التقارير المهنية والفنية.

- معرفة بالنظم الإدارية والمالية للمؤسسات غير الحكومية

طريقة التسجيل

- على من ي/تجد في نفسه/ها الكفاءة المطلوبة، تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للشروط المطلوبة وسيتم التواصل فقط مع الأشخاص المؤهلين للمقابلة الشخصية.

- اجراءات التوظيف والاختيار في الجمعية تشجع تعيين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وتعكس التزامنا نحو حماية الأطفال.

- آخر موعد لتسليم السيرة الذاتية: يوم الأحد الموافق 05/02/2023، الساعة 2:00 ظهراً