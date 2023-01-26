ما هي البطاقة البيضاء الجديدة في كرة القدم؟

محمد زقوت

في سابقة غريبة في تاريخ كرة القدم، شهدت مباراة بنفيكا النسائي ضد سبورتينغ لشبونة في الدوري البرتغالي للسيدات، يوم السبت الموافق 21/1/2023، إشهار أول بطاقة بيضاء في تاريخ كرة القدم.

ولطالما اعتادت جماهير كرة القدم منذ عام 1970، على مشاهد إشهار البطاقات الصفراء والحمراء في المباريات والتي تعتبر جزءً أساسيًّا في الرياضة بجميع أنواعها وفي أنحاء العالم أجمع منذ ذاك العام، ولكنّ المفاجأة كانت عندما أُشهرت البطاقة البيضاء الأولى في الدوري البرتغالي للسيدات.

وبالرغم من إشهار الحكم الكثير من البطاقات الصفراء في هذه المباراة والتي انتهت بفوز نادي بنفيكا النسائي بخمسة أهداف دون رد، إلا أنّ إشهار الحكم البطاقة البيضاء فيها جعلت الكثير من مشجعي الفريقين وكذلك مشجعي كرة القدم في أنحاء العالم، يبحثون عما هي هذه البطاقة ومتى يتم إشهارها، وما هي القرارات المترتبة عليها.

ويستعرض لكم موقع "فلسطين أون لاين"، كافة التفاصيل المتعلقة بهذه البطاقة الجديدة والحديثة في تاريخ كرة القدم وفي الدوري البرتغالي خاصة.

تفاصيل أول بطاقة بيضاء

تعتبر البطاقة البيضاء التي تم إشهارها لـ أول مرة في تاريخ بطولات كرة القدم العالمية، يوم السبت 21 يناير 2023، وفي الدوري البرتغالي للسيدات على وجه التحديد، كـ تقدير يُمنح من قبل حكم المباراة إلى أفراد الفريقين سواء كان لاعبًا أو مدربًا أو طبيبًا وغيره.

لـ تشهد أول ظهور لها قبل استراحة الشوط الأول في مباراة بنفيكا النسائي ضد سبورتينغ لشبونة في الدوري البرتغالي للسيدات، بعد تدخل أطباء الفريقين واستجابتهم السريعة في معالجة أحد أفراد الفريقين على مقاعد البدلاء بعد شعوره بوعكة صحية وليستقبلها الجمهور بالتحية والتصفيق ويخرج حكم المباراة على أثرها أول بطاقة بيضاء تقديرًا لجهودهم في معالجة أحد أفراد الفريق المنافس.

أهمية البطاقة البيضاء

تفاجأ الجميع بلون البطاقة التي أشهرها الحكم في وجه أطباء الفريقين بعد هذا التدخل لإسعاف أحد لاعبي الفريق على دكة الاحتياط، لتحظى هذه البطاقة اهتمامًا وتأييدًا واسعًا وكبيرًا من قبل المشجعين وكذلك وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم بهذه الخطوة المميزة والرائعة في عالم كرة القدم، لما لها من أهمية وتأثير إيجابي على صعيد اللاعبين والطاقم المشرف عليهم، وكذلك المشجعين، لكونها تبث الروح الرياضية والأخلاقية فيما بينهم وتجنبهم أجواء المشاحنة والتعصب الرياضي الغير مقبول في عالم كرة القدم.

وظهر لاحقًا أنّ البطاقة البيضاء ووفقًا لموقع "sportbible" الرياضي، تأتي في محاولة تشجيع الروح الرياضية وتجنُّب التعصب الرياضي بين الأندية واللاعبين، وتقديرًا للّعب النظيف أثناء المباراة من قِبل جميع أفراد الفريقين.

وهي خطوة جديدة تم اعتمادها من خلال طرح مبادرة في البرتغال لتشجيع اللاعبين والطاقم الفني والطبي على التصرف بروح رياضية وأخلاقية ومنحهم تقديرًا فوريًّا على ذلك.

ومع اعتماد البطاقة البيضاء الآن، فإنّ المأمول من حكام المباريات إشهارها عندما يشعرون ويرون ذلك مناسبًا خلال أوقات المباراة.

ولا بد من الإشارة إلى أنواع البطاقات أو الكروت التي يستخدمها حكم المباريات والتي جرى اعتمادها من سنوات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ضمن الإجراءات اللازمة للسيطرة والتحكم في مجريات المباريات في مختلف أنحاء العالم.

أنواع البطاقات:

البطاقة الصفراء: تشير هذه البطاقة إلى أنّ اللاعب قد حصل على إنذار من حكم المباراة، ويسجل في مذكرة الحكم، إذا حصل على بطاقة صفراء أخرى يقوم الحكم بطرده من الملعب بالبطاقة الحمراء، وفي حال حصول اللاعب على خمس بطاقات صفراء، يغيب عن مباراة واحدة كعقاب نتيجةً لذلك. البطاقة الحمراء: تشير هذه البطاقة إلى أنّ اللاعب يُطرد وعليه الخروج من أرض الملعب مباشرة وكما تمتد العقوبة إلى إيقافه عن لعب المباراة التالية أو ربما عدة مباريات في حال حدوث خطأ كبير من قِبله، وكما يلعب فريقه بلاعب ناقص بعد الطرد. البطاقة البيضاء: تشير هذه البطاقة كما ذكرنا سابقًا إلى اعتبارها تقديرًا يُمنح من قِبل حكم المباراة تجاه لاعب أو مدرب أو طبيب، بهدف تعزيز الروح الرياضية بين اللاعبين وكذلك الجماهير وتجنب التعصب الرياضي فيما بينهم.

المصدر / فلسطين أون لاين