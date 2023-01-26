بينهم المتطرف غليك.. عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

اقتحم المتطرف "يهودا غليك" برفقة عشرات المستوطنين، صباح يوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأنّ عشرات المستوطنين بينهم المتطرف "غليك" اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وواصلت قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

اقرأ أيضاً: "القانوع": اقتحام الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته سلوك إجرامي

من جهتهم، جدد المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى والمشاركة في الفجر العظيم غدًا الجمعة، لإفشال كل مخططات الاحتلال و"جماعات الهيكل" المزعوم.

وفي الآونة الأخيرة، صعّدت قوات الاحتلال من استهدافها للمصلين والمرابطين في الأقصى، وفرضت قيودًا وإجراءات مشددة على دخول بعضهم للمسجد، في محاولة لتجفيف الوجود العربي في الأقصى، من خلال العراقيل الكثيرة التي يضعها أمامهم.

ومن الجدير بالذكر أن مواجهات عنيفة تدور في جنين بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتسللة إلى المخيم، والتي أسفرت عن ارتقاء أربعة فلسطينيين بينهم سيدة مسنّة، وأصيب عدد آخرين بجروح متفاوتة، برصاص قوات الاحتلال.

وبحسب وزارة الصحة في رام الله، عُرف من بين الشهداء الأربعة، الشهيد صائب عصام ازريقي (24 عامًا)، والذي أصيب برصاصة في الصدر ووصل مستشفى ابن سينا بحالة حرجة، مشيرة إلى وجود إصابات أخرى بعضها خطيرة.













المصدر / فلسطين أون لاين