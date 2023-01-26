القيادي حنيني: العدوان الهمجي على جنين يؤكد سادية الاحتلال

قال القيادي في حركة "حماس" عبد الحكيم حنيني: إن "اجتياح جنين ومخيمها وإراقة دماء أبنائها واقتحام مشفاها عدوان همجي يؤكد سادية الاحتلال والعقلية الإرهابية لحكومة المستوطنين".

وأكد في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن جنين ومخيمها قلاع صمود وتضحية، موجهًا التحية لأهلها الصامدين، ورجالها الأشداء الذين واجهوا عدوان الاحتلال بكل بسالة وعنفوان.

اقرأ أيضاً: محدث بالفيديو والصور مخيم جنين.. 4 شهداء و عدة إصابات برصاص الاحتلال

وأضاف: إن "التضحيات التي يقدمها شعبنا على طريق الحرية والكرامة لن تذهب هدرًا، وسيواصل شعبنا ثورته حتى النصر والحرية، وسيرتد عدوان الاحتلال في وجهه نارًا".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين منذ الصباح وحتى الآن بلغت أربعة شهداء، بينهم مسنة، إضافة إلى العديد من المصابين بينهم حالات خطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكل متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى إلى إصابة أطفال بحالات اختناق.

بدورها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مقاوميها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة صهيونية في مخيم جنين.

وأسقط مقاومون فلسطينيون في مخيم جنين طائرة استطلاع من نوع "دورون" تابعة لجيش الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

اقرأ أيضاً: "حماس": اشتباكات جنين المستمرة دليل على تصاعد ثورة شعبنا

كانت قوات "اليمام" الخاصة و"حرس الحدود" و"ماجلان" اقتحموا مخيم جنين، لاعتقال عدد من الفلسطينيين، إلا المقاومة تصدت لهذا الاقتحام بتبادل كثيف لإطلاق النار، عقب اكتشاف القوات الخاصة المقتحمة للمخيم بعد تخفيها داخل شاحنة ألبان.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين مصطحباً جرافة عسكرية، وذلك عقب وقوع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين