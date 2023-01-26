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محدث بالفيديو والصور مخيم جنين.. 4 شهداء و عدة إصابات برصاص الاحتلال

26 يناير 2023 . الساعة 08:41 بتوقيت القدس
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مواجهات في جنين صباح اليوم

استشهد أربعة فلسطينيين بينهم سيدة مسنّة صباح اليوم الخميس، وأصيب عدد آخرين بجروح متفاوتة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وبحسب وزارة الصحة في رام الله، عُرف من بين الشهداء الأربعة، الشهيد صائب عصام ازريقي (24 عامًا)، والذي أصيب برصاصة في الصدر ووصل مستشفى ابن سينا بحالة حرجة، مشيرة إلى وجود إصابات أخرى بعضها خطيرة.

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الشهيد صائب عصام ازريقي

 ووصلت تعزيزات عسكرية للاحتلال إلى مخيم جنين، بعد أن اقتحمته قوة خاصة، وسط اشتباكات عنيفة تدور بينها وبين مجموعات المقاومة الفلسطينية.

ومن الجدير بالذكر، أنه تداول مواطنون مقطع فيديو لإسقاط طائرة "درون" بعد إطلاق النار عليها من قبل المقاومين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #قوات الاحتلال #مواجهات جنين #اشتباكات جنين

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