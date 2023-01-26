مخيم جنين.. شهيد و 5 إصابات برصاص الاحتلال

استشهد فلسطيني صباح اليوم الخميس، وأصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وبحسب مصادر طبية رسمية، فإن الشهيد هو صائب عصام ازريقي (24 عامًا)، والذي أصيب برصاصة في الصدر ووصل مستشفى ابن سينا بحالة حرجة، مشيرة إلى وجود إصابة أخرى خطيرة من بين الإصابات الخمس الآخرى، جراء إصابتها برصاص في الصدر والفخذ.

ووصلت تعزيزات عسكرية للاحتلال إلى مخيم جنين، بعد أن اقتحمته قوة خاصة، وسط اشتباكات عنيفة تدور بينها وبين مجموعات المقاومة الفلسطينية.

ومن الجدير بالذكر، أنه تداول مواطنون مقطع فيديو لإسقاط طائرة "درون" بعد إطلاق النار عليها من قبل المقاومين.

المصدر / فلسطين أون لاين