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قوات الاحتلال تقتحم جنين واندلاع اشتباكات مع المقاومين

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بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم جنين واندلاع اشتباكات مع المقاومين

26 يناير 2023 . الساعة 07:48 بتوقيت القدس
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جانب من اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم جنين، انطلاقًا من حاجز الجلمة الاحتلالي.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها المخيم، كما تم تفعيل صفارات الإنذار في المدينة.

إلى ذلك دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين.

وأفادت مصادر محلية، عن إصابة شاب برصاص الاحتلال داخل المخيم.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال الأحمر من دخول المخيم وإسعاف المصابين.

وقررت مديرية التربية والتعليم في جنين، تأخير الدوام المدرسي حتى الساعة التاسعة صباحًا، بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #جنين #مقاومين #الضفة الغربية

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