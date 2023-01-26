فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هل تصدق.. استخراج كتلة من الشعر وزنها 3 كغم من معدة فتاة

الدولار يسجل 56 ألف ليرة بالسوق السوداء في لبنان

هدف ديمبلي يقود برشلونة للفوز على سوسيداد وبلوغ نصف نهائي كأس إسبانيا

رسميًا.. ترامب يعود إلى فيسبوك وإنستغرام

العمل الحكومي ينعى رئيس بلدية دير البلح السابق سعيد نصار

حماس تدعو إلى توسيع دائرة المواجهة مع الاحتلال

بسبب نشره كاريكاتير.. صحيفة الحياة تفصل الرسام محمد سباعنة

هل يشارك ناصر أبو قرشين مع شباب رفح أمام الشجاعية؟

مواجهات عنيفة مع الاحتلال في القدس المحتلة

اتحاد كرة القدم يدعو لاجتماع مهم.. ما الأسباب؟!

هل تصدق.. استخراج كتلة من الشعر وزنها 3 كغم من معدة فتاة

26 يناير 2023 . الساعة 02:52 بتوقيت القدس
...

أجرى أطباء مستشفى مدينة شيلكوفو في مقاطعة موسكو عملية جراحية لفتاة واستخرجوا من معدتها كتلة من الشعر وزنها 3 كلغم.

وتشير وكالة أنباء "موسكفا" الروسية، إلى أن الفتاة (21 عامًا) راجعت المستشفى وهي في حالة يرثى لها، وكانت تعاني من آلام في منطقة البطن ومن الغثيان والتقيؤ بعد تناول الطعام.

وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة اكتشف الأطباء وجود قرح نازفة وكتلة كبيرة من الشعر في معدتها.

واتضح لاحقًا أنها كانت خلال فترة طويلة تأكل شعرها.

63d0fbaf4c59b7082603f852.jpg
 

ويذكر أن هذه الفتاة سبق أن خضعت لعملية جراحية لنفس السبب، وهي مصابة بمرض أكل الشعر Trichophagia الذي يصاحبه نتف الشعر، الذي يسبب تكون كتلة كبيرة من الشعر في المعدة أو الأمعاء.

ووفقًا للجراح ألكسندر بوليتشيف، أجرينا عملية جراحية ناجحة للفتاة تضمنت فتح البطن والمعدة واستأصلنا القرح واستخرجنا كتلة من الشعر وزنها 3 كلغم، وبعد شفائها وإعادة تأهيلها سنوصي بضرورة خضوعها لدورة علاج نفسي.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#روسيا #كتلة من الشعر في معدة فتاة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة