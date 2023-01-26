الدولار يسجل 56 ألف ليرة بالسوق السوداء في لبنان

أعلن مصرف لبنان في بيان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 35 مليون دولار أمريكي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المصرف قوله: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن سعر صرف ​الدولار​ في السوق السوداء سجل 56 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.

في السياق ذاته، ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان 47 ألف ليرة و98 أوكتان 48 ألف ليرة والمازوت 48 ألف ليرة والغاز 30 ألف ليرة.

وذكرت الوكالة أن أسعار المحروقات اليوم أضحت كالآتي: بنزين 95 أوكتان بقيمة 1005000 ليرة، وبنزين 98 أوكتان بقيمة 1030000 ليرة، أما المازوت فأصبح بقيمة 1055000 ليرة، والغاز بقيمة 643000 ليرة.

المصدر / وكالات