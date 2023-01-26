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العمل الحكومي ينعى رئيس بلدية دير البلح السابق سعيد نصار

26 يناير 2023 . الساعة 02:09 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية للراحل سعيد نصار

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، رئيس بلدية دير البلح السابق، المرحوم الراحل سعيد نصار.

وتقدم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، في بيان صحفي، بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وعموم آل نصار الكرام بهذا المصاب.

وأضـاف البيان، لقد رسم الراحل بمسيرته المهنية والوظيفية لوحة مشهودة من البذل والعطاء في خدمة أهالي دير البلح خاصة وقطاع غزة عامة.

وتابع البيان: "لقد قدم في طريق التحرير تضحيات كبيرة وجاد بفلذة كبده الشهيد إيهاب، كما كان للفقيد اسهامات مجتمعية واضحة، فقد كان ساعيًا للإصلاح بالخير بين الناس، وصاحب سيرة عطرة يشهد بها الجميع".

يُشار إلى أن المرحوم نصار قد وافته المنية مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 64 عامًا إثر جلطة دماغية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #عصام الدعليس #بلدية دير البلح #لجنة العمل الحكومي #سعيد نصار

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