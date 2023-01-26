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مواجهات عنيفة مع الاحتلال في القدس المحتلة

26 يناير 2023 . الساعة 01:52 بتوقيت القدس
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خلال المواجهات في القدس

اندلعت مساء الأربعاء، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في معظم بلدات وأحياء مدينة القدس المحتلة.

 وشهدت بلدات سلوان والعيساوية والطور وصور باهر ومخيم شعفاط مواجهات عنيفة، تخللها إطلاق مفرقعات نارية وزجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال والبؤر الاستيطانية المحاذية.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد إصابتهما بالرصاص الحي خلال المواجهات العنيفة التي شهدها حي عين اللوزة ببلدان سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

 وأظهرت مقاطع مصورة عن تمكن الشباب الثائر في القدس من استهدف قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة في بلدة سلوان.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب منازل المواطنين، إلى جانب استدعاء سيارة المياه العادمة ووحدات المستعربين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط وهدمت منزل الشهيد عدي التميمي.

وأطلق نشطاء فلسطينيون دعوات للحشد والتواجد في باب العامود بالقدس المحتلة، والتصدي لمسيرة المستوطنين مساء اليوم الخميس.

وجاءت الدعوات الفلسطينية بعد إعلان المستوطنين نيتهم تنظيم مسيرة تهويدية في باب العامود بالقدس المحتلة

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال #مواجهات #مخيم شعفاط #الشباب الثائر

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