بسبب نشر كاريكاتير.. صحيفة الحياة تفصل الرسام محمد سباعنة

قال رسام الكاريكاتير الفلسطيني محمد سباعنة، الأربعاء، إنه تلقى قرارًا بفصله من جريدة الحياة الفلسطينية، بسبب رسم ونشر "كاريكاتير" ينتقد فيه تعاطي رئيس السلطة محمود عباس مع الأحداث الجارية على الساحة الفلسطينية.

وأكد سباعنة، أن قرار الفصل جاء على خلفية العمل الكاريكاتيري المذكور، والذي نشره عقب ارتقاء الشهيدين جواد بواقنة وأدهم جبارين في جنين قبل نحو أسبوع، رافضًا حالة الصمت والعجز التي وصل لها المستوى السياسي.

ولفت إلى أن، الكاريكاتير اثار ضجة وسخط لدى المسؤولين في الصحيفة وغيرها، وهذه الضجة بدأت منذ لحظة نشر الكاريكاتير، وتفاعلت كثيرًا حسب معلوماته على مدار الايام السابقة إلى أن انتهت بقرار فصله.

وأشار سباعنة، إلى أن ما جرى بحقه يمثل اعتداء واضح على حرية التعبير ومحاولة لتكميم الافواه لكل من يعارض نهج السلطة القائمة، وكل من يرفض أن يكون عبدًا لدى هذه المنظومة.

ويعمل سباعنة في صحيفة الحياة كموظف منذ عام 2008، وقبل ذلك كان ينشر رسوماته الكاريكاتيرية بشكل مجاني في الصحيفة.

يُشار إلى أن الرسام سباعنة، شهيرٌ برسوماته السياسية الناقدة، والمناهضة للاحتلال، وكانت معاناة الأسرى واحدة من المواضيع التي عبّر عنها، وأنه من مواليد الكويت (1979)، وأمضى في الاعتقال نحو خمسة أشهر، إذ اعتقلته سلطات الاحتلال أثناء عودته من السفر عام 2013.

ولقي قرار الفصل بحق سباعنة، حملة تضامن واسعة استنكر فيها النشطاء قرار فصله.

المصدر / فلسطين أون لاين