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هل يشارك ناصر أبو قرشين مع شباب رفح أمام الشجاعية؟

26 يناير 2023 . الساعة 00:59 بتوقيت القدس
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وائل الحلبي:

وصل اللاعب ناصر أبو قرشين إلى غزة، بعد انتهاء ارتباطه بنادي طامية المصري أحد أندية الدرجة الأولى "مجموعة الصعيد".

ومن المقرر أن يعود أبو قرشين إلى صفوف فريقه السابق شباب رفح، الذي سيقوم بدوره بإعادة قيد اللاعب على كشوفاته صباح اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يتم قيد أبو قرشين على كشوفات شباب رفح، بناء على الاستثناء الذي يحصل عليه اللاعبين العائدين من الاحتراف أو الضفة الغربية.

وفي حال موافقة اتحاد الكرة على تسجيل أبو قرشين مع وصول بطاقته الدولية، فإنه سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام اتحاد الشجاعية.

وأكد مصدر مطلع أن الجهاز الفني لشباب رفح سيضم أبو قرشين لقائمة الفريق في مباراة يوم الأحد المقبل، حال اتمام الإجراءات اللازمة لإعادة تسجيل اللاعب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نادي شباب رفح #ناصر أبو قرشين

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