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حماس تدعو إلى توسيع دائرة المواجهة مع الاحتلال

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حماس تدعو إلى توسيع دائرة المواجهة مع الاحتلال

26 يناير 2023 . الساعة 00:46 بتوقيت القدس
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دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، إلى توسيع دائرة المواجهات والاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع نقاط التماس، في مدن ومناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريحات صحفية، إن شعبنا الفلسطيني لن يقف صامتًا على جرائم الاحتلال وعدوانه المتصاعد، وسيواجه السلوك الإجرامي للحكومة المتطرفة بمزيد من المقاومة والصمود.

وأشاد القانوع، بجماهير شعبنا في سلوان والعيساوية وصور باهر ورأس العامود والطور وعناتا وجميع أحياء مدينة القدس المحتلة، التي تواجه الاحتلال بكل بسالة وعنفوان، دفاعًا عن الأرض والمقدسات وردًا على الجرائم المتصاعدة.

ودعا جماهير شعبنا والشباب الثائر في الضفة الغربية والقدس المحتلة لتوسيع دائرة المواجهات والاشتباكات مع الاحتلال والتصدي لجرائمه في جميع النقاط والحواجز.

المصدر / فلسطين أون لاين
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