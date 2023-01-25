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اتحاد كرة القدم يدعو لاجتماع مهم.. ما الأسباب؟!

25 يناير 2023 . الساعة 22:39 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

دعا اتحاد كرة القدم لاجتماع مهم في اطار التحضيرات التي تسبق مباراة القمة بين شباب رفح واتحاد الشجاعية، والتي من المقرر أن تجمعهما يوم الأحد القادم على ملعب رفح البلدي، في اطار الجولة الـ17 من دوري الدرجة الممتازة.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لقيادة الشرطة الفلسطينية ولناديي شباب رفح والشجاعية، من أجل الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة.

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل المباراة لتقام يوم الأحد بعدما كان مقررا لها أن تقام يوم السبت، بناء على طلب الفرق الثلاثة المنافسة على لقب الدوري من أجل تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

ومن المقرر أن يتم الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بتنظيم المباراة والأماكن المخصصة لجماهير الفريقين في الملعب، إلى جانب الحديث عن الخطة الأمنية التي وضعتها الشرطة من أجل الخروج بالمباراة لبر الأمان.

وشهدت الساعات الماضية حراك على أعلى مستوى من أجل تأمين المباراة، حيث عقدت بلدية رفح اجتماعا مع شباب رفح وعدد من الكوادر الرياضية بحضور قيادة الشرطة في محافظة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رياضيون #كرة القم

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