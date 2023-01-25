العطاء يحسم بطاقة الصعود للدرجة الثانية

غزة/ وائل الحلبي:

حسم فريق العطاء بطاقة الصعود لدوري الدرجة الثانية رغم تعادله السلبي أمام المصدر، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب رفح، في ختام منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دوري الدرجة الثالثة لفرع الوسطى والجنوب.

ونجح العطاء في اقتناص بطاقة التأهل مستفيدا من تفوقه على أقرب ملاحقيه، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول، فيما بقي المصدر في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وفي مباراة ثانية فاز فريق العودة على نظيره الشافعي بأربعة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب خانيونس، ليرفع العودة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، وتجمد رصيد الشافعي عند 3 نقاط في المركز السابع والأخير ليتم تجميده في الموسم المقبل.

سجل أهداف العودة كلا من محمود أبو ستة (39) محمد القهوجي (57) وصالح الهوبي (79) وحازم أبو جامع (85)، وسجل للشافعي أحمد أبو سحلول (72) و (93 ركلة جزاء)، وشهد اللقاء طرد عصام سلامة لاعب الشافعي في الدقيقة (45).

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الترابط والشوكة والذي جمعهما على ملعب المدينة الرياضية، ليرفع كل فريق رصيده إلى نقطة وضعت الترابط في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، والشوكة في المركز السادس وقبل الأخير برصيد 4 نقاط.

المصدر / فلسطين أون لاين