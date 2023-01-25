لاعب غير متوقع يطلب مبابي من باريس سان جيرمان التعاقد معه

كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، عن طلب النجم الفرنسي كيليان مبابي من إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع برناردو سيلفا، لاعب نادي مانشستر سيتي، في سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة "The Sun" الإنجليزية، فإن مبابي يحاول إقناع النادي الباريسي باتخاذ خطوة لضم صديقه وزميله السابق في موناكو من السيتي، حيث أشار برناردو إلى أنه سيتحدث مع مسؤولي ناديه بشأن مستقبله في نهاية الموسم.

وطلب برناردو (28 عامًا) من قبل أن يتم الاستماع إلى العروض المقدمة إليه، لأنه يريد خوض تجربة جديدة، لكن بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، بدا متمسكًا جدًا باللاعب.

لم يكن هناك أي عروض رسمية مناسبة لبرناردو، لكن باريس سان جيرمان كان أحد الأندية التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بضم لاعب خط الوسط، ويملك مبابي دورًا مؤثرًا مع باريس بعد الاستمرار معهم وتجاهُل عرض ريال مدريد العام الماضي، ممّا يجعل احتمال ضم سيلفا هذا الصيف واردًا للغاية، حال استمر "الفتى الخارق" مع سان جيرمان.

ويرتبط سيلفا بعقد حتى عام 2025 مع السيتيزنس، ومن غير المُرجح أن يسمح له النادي بالمغادرة؛ ما لم يتم تقديم عرض كبير، كما يخطط السيتي نفسه للتعاقد مع لاعب خط وسط جديد هذا الصيف مع انتهاء عقد القائد إيلكاي غوندوغان.

يُذكر أن سيلفا انضم إلى صفوف الفريق الإنجليزي في 2017 قادمًا من موناكو، في صفقة كلفت خزينة النادي 50 مليون يورو، وشارك من وقتها في 280 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 50 هدفًا وصناعة 56 آخر.

المصدر / وكالات