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مصر: هزّة أرضية بقوة تقارب الـ6 درجات على مقياس ريختر

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مصر: هزّة أرضية بقوة تقارب الـ6 درجات على مقياس ريختر

25 يناير 2023 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
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أعلنت مصر، مساء اليوم الأربعاء، وقوع هزة أرضية بقوة تقارب الـ6 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان القاهرة الكبرى التي تضم 3 محافظات بينها العاصمة.

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الهزة الأرضية التي سجّلتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم وقعت في الساعة الثانية و37 دقيقة و3 ثوان بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة على بعد 502 كيلومتر شمال رشيد.

وكشف المعهد فى بيان أن الهزّة الأرضية بلغت قوتها 5.87 درجة على مقياس ريختر، وخط عرض 35,73 درجة شمالًا، وخط طول 28,89 درجة شرقًا وعلى عمق 3,64 كيلومترات.

وأشار البيان إلى أنه ورد للمعهد مايفيد بالشعور بالهزّة داخل مصر، دون وقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات.

كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية وقوع هزة أرضية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، قبالة ساحل ولاية موغلا المطلة على البحر الأبيض المتوسط جنوب غرب تركيا، شعر بها سكان وسط البلاد.

وأوضحت أن الهزة وقعت في الساعة 14:37، على عمق 42 كيلومترًا تحت سطح البحر، وذلك على بعد 81 كيلومترًا عن ساحل قضاء سيدي كمر في ولاية موغلا.

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سكان من مناطق وسط البلاد وفي منطقة حيفا شعروا بالهزّة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية".

 

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات
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#مصر #هزة أرضية #مقياس ريختر

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