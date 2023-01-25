عطل كبير يصيب خدمات مايكروسوفت حول العالم

تعطلت خدمات عدة تابعة لمجموعة "مايكروسوفت" بينها أداة العمل التعاوني "تيمز" وخدمة المراسلة "أوتلوك" على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، في جميع أنحاء العالم بسبب مشكلة في إعدادات الشبكة، على ما أعلنت المجموعة الأميركية.

وبعد نحو ثلاث ساعات على صدور الإشارات الأولى، قالت شركة "مايكروسوفت" على تويتر إنها "ألغت" عملية تحديث الإعدادات الأخيرة التي تسببت بالمشكلة.

وكتبت المجموعة قبيل الساعة 11,00 ت غ (13,00 في القدس) "نراقب عودة جميع الخدمات إلى وضعها الطبيعي ويبلغ بعض العملاء عن تراجع" الاضطرابات.

اشتكى مستخدمون كثر حول العالم عبر تويتر من تعذر استخدام الأدوات الاعتيادية التابعة لمجموعة مايكروسوفت.

وعبر موقع "داون ديتكتر" المتخصص، تم الإبلاغ عن حوادث في الولايات المتحدة وأوروبا طالت خدمات كثيرة أخرى تابعة للمجموعة الأميركية العملاقة، بينها منصة ألعاب الفيديو "اكس بوكس لايف" وشبكة "لينكد إن" الاجتماعية المخصصة للمهنيين، غير أن عدد البلاغات آخذ في التراجع.

على صفحة معلومات مخصصة، أقرت "مايكروسوفت" بأن بعض المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى عشرات الخدمات بما في ذلك تيمز أو اكستشينج أو اوتلوك أو شيربوينت أو وان درايف فور بيزنس. يبدو أن المشكلة مرتبطة بشكل عام بمسألة الاتصال.

وقد أعلنت المجموعة العملاقة في مجال المعلوماتية منتصف الشهر الحالي عزمها صرف حوالى عشرة آلاف موظف بحلول نهاية آذار/مارس (أي ما يناهز 5% من إجمالي الموظفين)، عازية هذه الخطوة إلى الوضع الاقتصادي الصعب والتغير في الأولويات لدى الزبائن.

وقد تراجع نمو المجموعة وتناقصت أرباحها خلال الربع الأخير من 2022، وفق نتائج نشرتها الثلاثاء، ما يؤشر إلى أن الإطار الاقتصادي العام يطال حتى المجموعات العملاقة في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات